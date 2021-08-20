Trabzon Havalimanı’nda pist çatladı, uçuşlar iptal edildi

Trabzon Havalimanı’nın pistinde meydana gelen ufak çapta çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Onarım çalışması başlatıldığı belirtildi.
DHA’nın aktardığına göre Karadeniz kıyısındaki havalimanının pistinde, bilinmeyen nedenle çatlak oluştuğu fark edildi. İnceleme başlatan yetkililer, uçak seferlerini önlem amaçlı iptal etti. Trabzon’dan gitmek isteyen yolcuların uçuş seferlerinde aksama olurken, kente gelmek isteyen uçaklar da Trabzon Havalimanı’nı pas geçmek durumunda kaldı.
23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılan havalimanının pisti bakımına alınmış, asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yürütülmüştü.