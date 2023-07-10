Toyota’nın yeni pili, benzinli otomobilin sonunu getirebilir

Elektrikli araçlar için yeni gelişmeleri duyuran Toyota, 2027’de yeni batarya teknolojisine sahip araçların üretileceğini açıkladı. Böylelikle elektrikli araçta menzil 1200 kilometreye kadar çıkacak.

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Elektrikli araçlarda menzil, marka ve modele göre 150 kilometre ile 600 kilometre arasında değişiyor. Aslında bu durum, marka ve modelden ziyade araçta kullanılan bataryanın kapasitesiyle daha yakından alakalı.

Toyota, lityum-iyon pillerde yaptığı çalışmalarda bunların ömrünün artması ve daha kısa sürede şarj edilebilmesi için yeni teknolojinin 2026’da uygulamaya konacağını açıkladı. Böylelikle bu piller sayesinde menzil, 1000 kilometreye çıkacak.

Katı hal bataryalarda büyük gelişme

Diğer yandan katı elektrolit kullanan katı hal bataryalarında da büyük gelişmeler var. Böylelikle bu araçlar, tek bir şarjla 1200 kilometre gidebilme potansiyeline sahip olacak. Kalp pilleri ve akıllı saatler gibi ürünler için geliştirilen bu piller, lityum-iyon bataryadakilerle benzer bir yapıya sahip olmalarına rağmen şimdiye kadar böylesine dayanıklı hale getirilememişti.

Toyota, katı hal pilli teknolojili araçları 2027’de piyasaya sürebilir. Ayrıca şirket, daha uygun fiyatlı bir üretim sürecine odaklanmış durumda.

Elektrikli araçların, benzinlilere göre yarı fiyatına maliyetle çalıştığı biliniyor. Bu da bataryadaki gelişmelerle birlikte, elektrikli araçlara sahip olmanın daha uygun hale geleceği anlamına geliyor.

Devletlerin de teşvik ettiği bu araçların doğaya daha az zarar verdiği kabul ediliyor.

Reuters, katı hal pillerinin, benzinle çalışan otomobiller için ‘ölüm öpücüğü’ anlamına gelebileceğini yazdı.