Toyota 2 bin 700 elektrikli aracını geri çağırdı

Japon otomotiv firması Toyota, piyasaya sürdüğü ilk elektrikli araçlarını, tekerleklerin çıkabileceği kaygısıyla geri çağırma kararı aldı.

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Firmanın iki ay önce piyasaya sürülen ilk elektrikli araç modeli bZ4X’in 2 bin 700 adedinin geri çağrılmasının ardından bazı parçaların değiştirilmesinin gerekip gerekmediği araştırılacak.

Toyota’nın açıklamasında, ”Sorun çözülene kadar hiç kimse bu araçları kullanmamalı” dendi.

Toyota, geçen yıl aralık ayında elektrikli araç üretimi için 35 milyar dolar harcanacağını, 2030’da 30 modele ulaşmayı hedeflediklerini, bu alanda rakiplerinin gerisinde kalmak istemediğini açıklamıştı.

Elektrikli araç satışı dünyanın birçok pazarında artıyor. Alman firma Volkswagen’ı sollayarak iki yıldır otomobil satışında dünyanın bir numarası olan Toyota, elektrikli araç teknolojisinde de adından bahsettirmek istiyor.