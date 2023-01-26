Toyota’da görev değişimi: Akio Toyoda başkan, Koji Sato CEO

Japon otomotiv devi Toyota’nın CEO’su Akio Toyoda, görevini şirketin genç yöneticilerinden Koji Sato’ya devretti.

Akio Toyoda (solda) ve Koji Sato

2009’dan beri Toyota’da CEO (Chief Executive Officer) olarak görev yapan Akio Toyoda, yerini şirketin marka değerinden sorumlu CBO (Chief Branding Officer) Koji Sato’ya bıraktı.

Toyota Motor’u kuran Kiichiro Toyoda’nın torunu 66 yaşındaki Aiko Toyoda, bundan böyle yönetim kuruluna başkanlık edecek.

Halefini arıyordu

Japan Times’ta yer alan habere göre, Aiko Toyoda geçen yıl yapılan bir şirket toplantısında, ‘görevi devretmek istediğini, zamanlama ve yerine geçecek kişi konusunda düşündüğünü’ söylemişti.

Karar 1 Nisan 2023’ten itibaren uygulanacak, şirketin operasyonlarının başına o tarihten itibaren 53 yaşındaki Koji Sato geçecek.