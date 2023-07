Tony Bennett hayatını kaybetti

ABD’li pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett 96 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Vikipedi

Klasik Amerikan şarkılarına obağlılığı ve ‘I Left My Heart In San Francisco’ gibi yeni tarzlar yaratma yeteneğiyle Frank Sinatra’dan Lady Gaga’ya kadar kendisine hayranlar kazandıran Tony Bennett, doğum gününe iki hafta kala 96 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız haber ajansı AP‘ye konuşan reklamcı Sylvia Weiner, Bennett’in New York’ta öldüğünü söyledi.

2016’da Alzheimer teşhisi konan Bennett’in ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

20’nci yüzyılın ortalarındaki büyük salon şarkıcılarının sonuncusu olan Bennett, sık sık hayat boyu tutkusunun ‘hit kayıtlar yerine hit bir katalog’ yaratmak olduğunu söylerdi.

Bennett 70’ten fazla albüm yayımladı ve ikisi hariç hepsi 60’lı yaşlarından sonra olmak üzere kendisine 19 Grammy kazandırdı.

Bennett’in en bilinen hitleri arasında ‘Rags to Riches’ ve ‘I Left My Heart in San Fransisco’ yer alırken, sonuncusu onun imzası haline geldi.