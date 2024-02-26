Tolga Savacı hayatını kaybetti

Bir dönem Yeşilçam’a damga vurmuş sinema oyuncusu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

Tolga Savacı. (Gençliği ve son haliyle)

Savacı’nın Eşi Nermin Bezmen acı haberi şu sözlerle duyurdu:

“Yüreğim kaynıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna… Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda… Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı acımızı yaşıyoruz…”

Tolga Savacı kimdir?

6 Mayıs 1963’te İstanbul’da doğan Tolga Savacı, Fransız Koleji’ni bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya’da mankenlik eğitimi aldı.

Savacı, 1985 yılında Banu Alkan’la başrolde yer aldığı ‘Arzu’ filmiyle beyazperdeye adım attı.

Savacı, 80’li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı.

2015’te yazar Nermin Bezmen’le evlenen Savacı, ABD’de yaşamaya başlamıştı.