Tolga Şardan: Özel'in koruma müdürü neredeydi? CHP'den aldığım bilgiye göre Ankara'da kalmış!

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Makam aracı Özel’in çıkacağı sırada yakına getirilse büyük olasılıkla saldırı gerçekleşmeyecekti! Bu bir.

İkincisi, cenaze törenine katılmak amacıyla AKM ve çevresine gelenlere yönelik çevre güvenliği içinde risk analizi yapılıp yapılmadığı incelenmeli.

Yakasına Önder’in fotoğrafını takan bir kişi kolayca Özel’in yanına nasıl yaklaştı? Sorunun yanıtı önemli!

Üçüncüsü; Özel’in koruma müdürü neredeydi? CHP’den aldığım bilgiye göre, özel bir işi olduğu için korunmasından sorumlu kişiyle birlikte İstanbul’a gelmeyip Ankara’da kalmış!

Olaydan sonra İstanbul’a gelmiş.

Risk analizinin yükseldiği şu günlerde üst düzey emniyet müdürü rütbesindeki koruma müdürünün koruduğu kişinin yanında ol(a)maması, güvenlik zafiyetini yaratan diğer bir etken olarak karşımıza çıktı.

Müdürün olmadığı yerde komiser tarafından korunan Özel’e saldırı yaşandı. Müdürün vereceği talimatlar ya da planlamanın daha ast rütbede yürütülmesinin sonucudur, bu yaşanan.

Tolga Şardan’ın yazısı