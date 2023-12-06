Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir taksi şoförü, yoldaki güvercini kasten ezip öldürmekten tutuklandı.

Fotoğraf: AA (temsili)

AA’nın kamu televizyonu NHK’nın haberinden aktardığına göre, geçen ay Şincuku bölgesinde trafik ışıklarında bekleyen taksi şoförü Ozawa Atsuşi, ışık yeşile dönünce aracını güvercinlerin olduğu yere sürdü.

Saatte yaklaşık 60 kilometre hızla güvercinlerin içine dalan Ozawa, aracıyla bir güvercini öldürerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki yayaların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polisler, olayın perde arkasını araştırdı.

Güvercine yapılan otopside ölüm nedeninin ‘travmatik şok’ olduğu kayda geçerken, ışıklarda bekleyen taksi şoförünün, olay anında aniden hızlanarak aracını güvercinlerin üzerine sürdüğü ortaya çıktı.

Araştırmada, mesleği sürücülük olan profesyonel bir şoförün, kasten hızlanarak aracını güvercinlere yönlendirdiği ve bu eylemin ‘son derece kötü niyetli’ olduğu belirtildi.

‘Yol insanlara ait’

Polis sorgusunda suçunu itiraf eden Ozawa’nın ‘yolun insanlara ait olduğunu ve kuşların yoldan çekilmesi gerektiğini‘ söylediği aktarıldı.

50 yaşındaki Ozawa, ‘av hayvanı olmayan bir güvercini’ kasten öldürmek ve vahşi yaşamı koruma kanununu ihlal etmek suçlamasıyla geçen hafta sonu tutuklandı.

Sosyal medyada, şoför aleyhine çok sayıda yorum yapılan söz konusu olay, Japonya basınında birçok habere konu oldu.