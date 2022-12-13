Togg CEO’su: 2024’ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, 2024’ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini söyledi.

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Karakaş, Berlin’de Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 15’inci Genel Kurul toplantısının ardından gerçekleştirilen Türk-Alman Ekonomi Forumu programında sunum yaptı.

Planları doğrultusunda gelecek yılın mart sonunda pazar alanı tanıtımı yapacaklarını belirten Karakaş, şöyle konuştu: “2024’ün sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşünüyoruz. Henüz yönetim kurulumuzla ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadık. Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey’de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa’ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz.”