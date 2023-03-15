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Yaramazlara biraz batar!

Tofaş’tan temettü dağıtma kararı

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, 23 Mart 2023 tarihinde ödenmek üzere hisse başı brüt 6 lira, net 5,40 lira temettü dağıtma kararı aldı. Şirket ortaklarına 3 milyar lira nakit temettü ödeyecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle oldu: “Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt yüzde 600,00 oranında toplam 3.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesine karar verildi.”


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