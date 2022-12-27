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Yaramazlara biraz batar!

Tofaş’ta üretime geçici ara

Tofaş, envanter satımı ve bakım nedenleriyle Bursa fabrikasında 2-15 Ocak arasında üretime ara verecek.

Fotoğraf: AA

Otomotivde üretime geçici ara veren şirketler arasına Tofaş da katıldı.


Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Bursa fabrikasında yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve üretim sistem altyapı değişikliği çalışmaları sebebi ile 2 Ocak 2023 – 15 Ocak 2023 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilecek.

Fabrikanın 16 Ocak 2023 günü üretime başlayacağı belirtildi. Açıklamada üretime verilen geçici aranın herhangi bir etki yaratmasının beklenmediği belirtildi.

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