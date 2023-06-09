TL mevduat faizlerinde artış sürüyor

Türk Lirası vadeli mevduat hesaplarına (32-91 gün) verilen yıllık faiz ortalaması yüzde 26,93’e yükseldi.

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Investing.com’un aktardığına göre 2 Haziran haftasında faiz ortalaması bir önceki haftaya göre 101 baz puan artışla yüzde 26,93 oldu.

Dolar mevduat faizi 28 baz puan artışla yüzde 2,59 ve avro mevduat faizi 2 baz puan artışla yüzde 0,92 oldu.

TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada bir önceki haftaya göre 5 baz puan artışla yüzde 14,95 oldu.

Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı, aynı haftada 4 baz puan azalışla yüzde 9,51, avro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 39 baz puan azalışla yüzde 7,22 oldu.