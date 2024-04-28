Titanik’teki en zengin adamın altın cep saati rekor fiyata satıldı

Titanik’teki en zengin adamın cesedinden çıkarılan altın cep saati rekor kırarak 1,2 milyon sterline (49 milyon 296 bin lira) satıldı.

Fotoğraf: The Guardian

The Guardian‘ın haberine göre saat cumartesi günü ABD’deki Henry Aldridge & Son müzayede evinde bir özel koleksiyonere satıldı. Saat, Titanik’ten çıkanlar arasından şu ana kadar satılan en pahalı eşya oldu.

Saatin asıl sahibi işadamı John Jacob Astor, 1912 yılında 47 yaşındayken yeni eşi Madeleine’i bir filikaya bindirdikten sonra gemiyle birlikte battı ve öldü. Astor, en son başka bir filikaya binmeye çalışmak yerine, sigara içerken ve bir yolcu arkadaşıyla sohbet ederken görüldü.

Titanik eşyaları için ödenen bir önceki en yüksek meblağ, gemi batarken çalınan ve 2013’te aynı müzayede evinde satılan bir keman olarak kayıtlara geçmişti. Keman 1,1 milyon sterline (45 milyon 188 lira) satılmıştı.

14 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik Okyanusu’nda seyrederken buzdağına çarpıp batan Titanik’teki 1500’ü aşkın yolcu ölmüş, 705 kişi kurtulmuştu.