Tır sürücüsünü rehin aldı, bakan Yerlikaya’yla görüşmek istedi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde rehin alınan tır sürücüsü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın devreye girmesiyle kurtarıldı.
AA’nın haberine göre otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.
Tır sürücüsünü silahla rehin alan zanlı F.B. ile ekipler, telefonla iletişim kurdu.
Zanlı, Bakan Yerlikaya’yla görüşme isteğinde bulundu. Bunun üzerine Yerlikaya’yla görüşmesi sağlanan zanlı, rehin aldığı tır sürücüsünü serbest bıraktı.
Ardından araçtan inen zanlı F.B, silahıyla polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü, tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay nedeniyle ulaşıma kapatılan otoyol trafiğe açıldı.