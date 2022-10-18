TİP’li Kadıgil: İşçilerin yaşaması için gereken paranın 103 katını faize ödedik

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Bartın’da 41 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasıyla ilgili iktidarın izlediği politikaları eleştirerek, faiz için ödenen maliyete dikkat çekti: “TTK’deki tüm madencilerin ölmemesini sağlamak için harcayacağımız para sadece 2 milyar lira. Bütçe açığı 660 milyar lira. Son dokuz ayda ödediğimiz faiz 207 milyar lira. İşçilerin yaşaması için gereken paranın 103 katını faize ödedik.”

Fotoğraf: TİP

TİP Sözcüsü Kadıgil, TELE1’deki programda, grizu patlamasının tek sorumlusunun AKP’nin izlediği politikalar ve tercihler olduğunu kaydetti.

Kadıgil, gereken önlemlerin alınması durumda iş kazalarının yaşanmayacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bir işçinin tepeden tırnağa teknolojik olarak donatılması, bütün güvenlik önlemlerine sahip olması ve dolayısıyla ölmemesinin sağlanması için gereken para, batırdıkları ekonomi verileriyle 15 bin dolar yani 278 bin TL. TTK’de çalışan personellerin tamamının sayısı 7 bin. Yani 7 bin kişinin hayatının devlete maliyeti 2 milyar TL. Hadi Sayıştay’ın uyarılarını dikkate aldılar diyelim, az işçi değil de çalıştırmaları gereken kadar işçi çalıştırdılar, TTK’de 70 bin işçi çalıştırdılar diyelim. Maliyeti 20 milyar TL.70 bin işçi ölmesin diye ödeyeceğimiz para sadece 20 milyar TL.

Peki biz paraları nereye ödüyoruz bir bakalım… Atanmış memur Fuat Oktay daha yeni açıkladı. Bütçe açığı 660 milyar TL. Son 9 ayda ödediğimiz faiz 207 milyar TL. Doları olan zenginlere kur korumalı ucube ile ödediğimiz para sadece 7 ayda 85 milyar TL. Müteahhitlere döviz garantili sistemle ödediğimiz kuş uçmaz kervan geçmez havalimanları için ödediğimiz para 19 milyar TL. Sadece bir müteahhit daha az yese, madenciler ölmeyecek. Durum bu kadar açık ve net.”

Kadıgil, 20 yıllık AKP iktidarında ‘devleti bir şirket gibi yönetmek‘ anlayışın hakim olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Bir yüzükle gelip karun kadar zengin olan şahsın kendisi, çocukları, müteahhitleri, patronları, yanaşmaları, bir eli yağda bir eli balda ejder meyveli smoothielerle beslenirken, insanlarımız bunları finanse edebilmek için ölüyor.”

‘Şehit’ çıkışı

Madencilerin ‘şehit‘ sayılmasını eleştiren Kadıgil, “Bu insanlar şehit değil maktul! Madencilerin şehit sayılabilmesi için yaptığınız düzenleme sadece 2003- 2014 yıllarını kapsıyor. Bütün itirazlara rağmen süre sınırını kaldırmadınız. Şimdi yine aynı vaatler… Daha önce ölen madencilere hangi hakları verdiniz? Yakınlarına ne sağladınız?” dedi.

‘AKP’nin amacı madenleri özelleştirmek’

TİP sözcüsü, AKP iktidarının gizli ajandasının bütün maden işletmelerini özelleştirmek olduğunu söyledi: “Kozlu’da sekiz işçinin failinin terfi almasının başka bir anlamı olamaz. Şimdi ‘Devlet maden işletmez’ diyecekler. Tıpkı devlet şeker, kağıt üretmez deyip şeker ithal edecek duruma bizi getirdikleri gibi, madenleri de patronlara peşkeş çekecekler.”