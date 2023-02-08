TİP’li Barış Atay deprem bölgesinden seslendi: O Twitter’ı açacaksınız!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ve İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bir süredir bulundukları deprem bölgesinden izlenimlerini aktardı.

Fotoğraf: TİP Instagram

Hatay’ın Antakya ilçesinin Armutlu Mahallesi’nde açıklamalarda bulunan Atay ve Şık, Türkiye’de internete ve sosyal medyaya uygulanan bant daraltma kararına tepki gösterdi. Atay, “Twitter’ın kısıtlandığını yeni öğrendik. Bununla ilgili ne söylenebilir gerçekten bilmiyoruz ama sabrımızın sınandığını düşünüyoruz” dedi.

Konuşmasına “Zaten haberlerde de devletin tüm kademelerinin ve Erdoğan’ın yalanlarını okuyoruz” diyerek devam eden Atay, “Her yere ulaşıldığını iddia ediyor, hiçbir yurttaşın sorunu kalmadığını iddia ediyor. Bunlara bir nebze gülüp geçmemiz mümkün olabildi ama bugün artık gerçekten sabrımızın taştığını söylemek istiyorum” diye konuştu.

Bu insanların katili sadece deprem değil

Depremin vurduğu birçok noktaya saatler geçmesine rağmen ulaşılamadığına ve depremzedelerle sosyal medya üzerinden iletişim sağlanabildiğine dikkat çeken Atay, şu ifadeleri kullandı:

“Herkese anlatmaya çalıştık, katılabildiğimiz yayınlarda söyledik; burada daha bir çorba dağıtılmış değil. Hatay’da imkanların ne kadar sıkıntılı olduğundan bahsettik. Karşılaştığımız manzara herhangi bir insanın dayanabileceği gibi değil. Zaten sesimizi duyurabildiğimizi düşündüğümüz tek mecranın yasaklanmış olmasının cinayet işlemekle eş değer olduğunu düşünüyorum. Buradaki insanları bile isteye öldürüyorsunuz. İktidar olarak öldürüyorsunuz. Bunun emrini veren Erdoğan olarak öldürüyorsun bu insanları. Bu insanların katili sadece deprem değil.”

‘Yettiniz artık, haddinizi bileceksiniz!’

Barış Atay, ‘herkesin tutuklanmakla tehdit edilmesine’ de öfkeliydi: “Ben buradayım, Ahmet Şık da burada, Türkiye İşçi Partili her vekil, her birey burada. Buyurun hodri meydan! Gücünüz neye yetiyorsa karşınızda duruyoruz. Eğer siz böyle davranacaksanız nasıl karşılık alacağınızı göreceksiniz. Yettiniz artık haddinizi bileceksiniz!”

AFAD’a seslendi

Barış Atay, konuşmasında ‘AFAD’a da seslendi: “Kendi çabamızla dışarıdan bulduğumuz malzemelere AFAD olarak çöküyorsunuz. Haddinizi bileceksiniz. Siz yardım etmiyorsanız biz yardım bulmasını biliriz. Sadece gölge etmeyeceksiniz bize. Biz buradayız. Türkiye İşçi Partisi olarak da buradayız Antakyalı her bir yurttaş olarak da buradayız. Biz sizin olmadığınız her yerde varız zaten. Sadece gölge etmeyeceksiniz, haddinizi bileceksiniz. O Twitter’ı da açacaksınız!”