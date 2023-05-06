TİP, ‘Hatay’a Seçmen Köprüsü’ kurdu

Türkiye İşçi Partisi (TİP); Mersin, İstanbul, Adana ve Antalya’daki Hataylı depremzedelerin kendi illerinde oy kullanabilmesi için kampanya başlattı.

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TİP Afet Çalışmaları Koordinatörü ve TİP Mersin 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Güneş, deprem öncesi Hatay’da yaşayan fakat deprem nedeniyle çevre illere göç etmek zorunda kalan yurttaşların oy kullanmaya gitmesi için TİP’in başlattığı kampanyayı tanıttı.

Seçmen Köprüsü kampanyası 14 Mayıs’a kadar seçmenlerin Hatay’a ulaşmasını hedefliyor. Güneş, bu kampanya ile Hatay’daki Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde oy kullanacak seçmenlerin Türkiye’nin farklı noktalarından bölgeye ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

TİP Afet Çalışmaları Koordinatörü ve TİP Mersin 1. Sıra Milletvekili Adayı Hakan Güneş

Bu çerçevede özellikle Mersin’den, Adana’dan, Antalya’dan, İstanbul’dan otobüslerin kaldırılması çalışmalarının yürütüldüğünü aktaran Güneş, ¨Yurttaşların katkısıyla yaptığımız bu çalışmanın enkaz altında yurttaşı bırakan bu düzenden kurtulmak için çok önemli bir iş olduğunu düşünüyoruz¨ diyerek kampanyaya destek çağrısı yaptı. WhatsApp irtibat numaralarını, Adana için 0536 055 05 78, Antalya için 0507 809 45 91, İstanbul için 0533 817 96 88, Mersin için 0543 119 60 33 olarak belirtti.