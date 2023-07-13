TİP, bakanın karma eğitimi hedef alan sözlerine karşı 18 ilde ayakta

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitime yönelik sözlerine karşı bugün 18 il ve 21 noktada basın açıklamaları düzenleyecek.

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Tekin, A Haber’de katıldığı bir programda karma eğitimi hedef alarak şunları söylemişti: “Kız çocuklarında okullaşma oranı düşük, istediğimiz seviyeye nasıl getirebiliriz şeyi var. Kız çocuklarını okula göndermeyenlerin argümanlarından bir tanesi de ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.‘ Benim birinci hedefim kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.”

Bu sözler infial yaratırken; TİP, 18 ilde basın açıklamaları düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamalar şu yer ve tarihlerde yapılacak.