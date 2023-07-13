TİP, bakanın karma eğitimi hedef alan sözlerine karşı 18 ilde ayakta

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in karma eğitime yönelik sözlerine karşı bugün 18 il ve 21 noktada basın açıklamaları düzenleyecek.
Tekin, A Haber’de katıldığı bir programda karma eğitimi hedef alarak şunları söylemişti: “Kız çocuklarında okullaşma oranı düşük, istediğimiz seviyeye nasıl getirebiliriz şeyi var. Kız çocuklarını okula göndermeyenlerin argümanlarından bir tanesi de ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.‘ Benim birinci hedefim kız çocuklarının okullaşması. O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.”
Bu sözler infial yaratırken; TİP, 18 ilde basın açıklamaları düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamalar şu yer ve tarihlerde yapılacak.
- İstanbul: Saat 20:00’de Kadıköy ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Ankara: Saat 19:00’da TİP İl Binası önü (Sera Kadıgil’in katılımıyla)
- İzmir: Saat 19:00’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Edirne: Saat 15:00’te İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Adana: Saat 16:00’da İnönü Parkı
- Ordu: Saat 16:00’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Kocaeli: Saat 16:30’da İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Antalya: Saat 17:00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Eskişehir: Saat 17:00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Kocaeli: Saat 17:30’da Gebze ilçe milli eğitim önü
- Manisa: Saat 18:00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Gaziantep: Saat 18:30’da Yeşil Su Meydanı
- Denizli: Saat 18:30’da Candoğan Parkı
- Bursa: Saat 19:00’da Nilüfer İlçe Milli Eğitim Önü
- Mersin: Saat 19:00’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- Sakarya: Saat 19:00’da AKM önü
- KÜTAHYA | 19.00 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- BALIKESİR | 19.00 – İl Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- BALIKESİR | 19.30 – Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü
- TEKİRDAĞ | 19.30 – Çerkezköy Belediye Meydanı
- TEKİRDAĞ | 19.30 – Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önü