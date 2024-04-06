Timur Soykan: Uyuşturucu kaçakçılarının kara para yolları ve kara para aklama sistemleri

İstanbul Başsavcılığı’nın Baron İddianamesi, uyuşturucu kaçakçılarının kara para yollarını ve kara para aklama sistemlerini de ortaya koydu. Gözler önündeki galerilerde üst segment araçlar defalarca alınıp satılıyor. Emlak projelerinde ise parayı aklamak kolay çünkü kaynağını soran yok.

Soruşturmada ele geçirilen telefonlardaki şifreli haberleşme programlarında bulunan mesajlardan para trafiği de çözüldü: Hawala sistemi…

Hawala ya da Havale denilen yöntem şöyle işliyor: Yurtdışındaki havaleciye para yatırılıyor ve telefonla Türkiye’deki havaleciye bir kod gönderiliyor. Türkiye’deki havaleci bu kodu veren kişiye parayı teslim ediyor. Tam ters yönde aynı trafik aynı şekilde işliyor. Havaleciler bu işten komisyon alıyor. Fiziki olarak paranın ülke değiştirmediği ama kayıtdışı para takasıyla ödemelerin yapıldığı devasa bu kara para sisteminde Türkiye en önemli duraklardan.

İddianameye giren mesajlara göre; uyuşturucu şebekesi bu sistemde de Token (jeton) denilen şifre yöntemini kullanıyordu. (Bu sistemin Token denilen kripto parayla ilgisi yok.)

Mesela; Hollanda’daki havaleciye 1 milyon avro teslim ediliyor ve şifre olarak 5 avro banknotun fotoğrafı gönderiliyor. Türkiye’deki havaleciye 1 milyon avroyu almak için gelen şebeke üyesi, seri numarası belli 5 avro banknotun orijinalini veriyor ve 1 milyon avroyu teslim alıyor.

Bu para trafiği karşılıklı olarak sürekli devam ettiği için paranın fiziki olarak Hollanda’dan Türkiye’ye ya da Türkiye’den Hollanda’ya gitmesi gerekmiyor. Havalecilerin muhasebe kayıtlarında gelen ve giden para zamanla eşitleniyor.

Timur Soykan’ın yazısı