Timur Soykan: Uyuşturucu davasında tutuksuz yargılama

Türkiye’yi uyuşturucu ağının merkezine dönüştürdüğü iddia edilen baronların bir numaralı şüphelisi; Abdullah Alp Üstün. Nasıl oluyorsa; büyük bir uyuşturucu davasında tutuksuz yargılanıyor. Hatta Avrupa’nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından Bolle Jos’un arkasında o var. Kod ismi ise ‘Baba’ (The Godfather) filminden: Don Vito Corleone. Oğlunun kod ismi ise Corleone.

Baronlar iddianamesinde Türkiye’de üslenen ve vatandaşlık peşinde olan tüm yabancı uyuşturucu kaçakçılarının bağlantılı olduğu bir isim var: Abdullah Alp Üstün. Savcılığa göre; Avrupa’yı saran kokain ağını Abdullah Alp Üstün Türkiye’den yönetiyor. İddianamede Abdullah Alp Üstün’ün, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamak suçlarının yanı sıra örgüt kurmaktan cezalandırılması isteniyor. Bolle Jos ve Isaac Bignan’ın arasında olduğu yabancı baronlar ise örgüte üye olmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. Diğer 48 sanık hakkında da aynı suçlamalarla dava açıldı.

Timur Soykan’ın yazısı