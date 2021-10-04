Timur Soykan: Mafyanın anıt mezarı

Azerbaycan mafyasının lideriydi. Sedat Peker’in ifşalarına göre; polis cinayetine adı karışmasına karşın yakalandığında hapsedilmedi, yurt dışına gönderildi. Süleyman Soylu, dünyanın en büyük 12 mafyasından birinin lideri olduğunu söyledi. Şimdi o mafya babasının yani Nadir Salifov’un İstanbul’da anıt mezarı var.
Nadir Salifov’un cenazesini Azerbaycan kabul etmemişti. EsenyurtGülvadi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Nadir Salifov, Karaağaç Köyü Mezarlığı’ndaki anıt mezarı tamamlanınca buraya taşındı.