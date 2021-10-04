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Yaramazlara biraz batar!

Timur Soykan: Mafyanın anıt mezarı

Azerbaycan mafyasının lideriydi. Sedat Peker’in ifşalarına göre; polis cinayetine adı karışmasına karşın yakalandığında hapsedilmedi, yurt dışına gönderildi. Süleyman Soylu, dünyanın en büyük 12 mafyasından birinin lideri olduğunu söyledi. Şimdi o mafya babasının yani Nadir Salifov’un İstanbul’da anıt mezarı var.

Nadir Salifov’un cenazesini Azerbaycan kabul etmemişti. EsenyurtGülvadi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Nadir Salifov, Karaağaç Köyü Mezarlığı’ndaki anıt mezarı tamamlanınca buraya taşındı.


Timur Soykan’ın yazısı

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