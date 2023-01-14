Timur Soykan: Doğukan Çep’i kimler korudu?

Doğukan Çep’in tetikçisi, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’i başkentin göbeğinde gündüz vakti öldürdü.
10 yıl önce İstanbul Maltepe Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerine karşı yürüyüş yapan Hasan Ferit Gedik’i katletmişti. İki yıl bile hapis yatmadı.
2018’de 62 yıl hüküm giydi.
‘Dodo’ lakaplı 1991 doğumlu Doğukan Çep 4 yıl boyunca güya aranıyordu.
Sinan Ateş’i öldürtmese halen elini kolunu sallayarak geziyor olacaktı. 5 Ocak’ta yakalandı.
Hasan Ferit Gedik ve ailesi adaletsizliğe mahkumken katili yeraltı dünyasında kariyer yapmıştı. MHP’li siyasilerle, polislerle gününü gün ediyordu.
Öyle ki…
Sinan Ateş cinayetinde Doğukan Çep ile birlikte polisler, MHP İstanbul İl Yöneticisi, eski Ülkü Ocakları yöneticileri rol aldı. MHP’li bir vekil, danışmanı olan zanlıyı ifade bile vermeden savcılıktan serbest bıraktırdı.