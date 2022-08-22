Timur Soykan: Bu ülkede yaşam çok pahalı, hayatlar çok ucuz

Bu ülkede…

Yaşam çok pahalı ve hayatlar çok ucuz.

Cumartesi günü Antep ve Mardin Derik’teki iki kaza göz göre göre iki facia doğurdu.

Antep’te kaza yapan araçtan yola dökülen yağ ve yakıtta yolcu otobüsü kaydı. Bir uyarı levhası konulsa 3 itfaiyeci, 3 sağlık çalışanı, 2 gazeteci ve aralarında çocukların da olduğu 7 otobüs yolcusu ölmeyecekti.

6 saat sonra…

Mardin Derik’in kent merkezine rampa virajla giren ölüm yolunda TIR kontrolden çıktı. İki otomobile çarptı: 4 kişi öldü. Olay yerinde yüzlerce kişi toplanmışken rampada yine önlem yoktu. Bir başka TIR kalabalığın içine daldı, 16 kişiyi ezerek öldürdü. Derikliler TIR’ların korku saçtığı yolda bir facia yaşanacağını yıllardır anlatıyor, kent dışından bir çevre yolu geçmesini istiyordu. Kazadan sonra bir esnaf, “30 yıldır buradayım, aynı yerde 50’den fazla kaza gördüm” diyordu.

HEP AYNI NAKARAT

Bir günde 35 can gitti ve sonrasında hep aynı nakarat…

Adalet Bakanı: “Tüm yönleriyle soruşturuluyor.”

İçişleri Bakanı: “İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir.”

Biliyoruz; bu katliamlar da adalet yerini bulmadan unutulacak.

Timur Soykan’ın yazısı