Timur Akkurt: Yalan haberler toplumu çok olumsuz etkiliyor

Yalan haber, sosyal medya üzerinden yayılan olumlu olumsuz yanlış haberler, içerikler toplumu olumsuz anlamda çok fazla etkilemekte. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünyada da maalesef böyle. Yalan, yanlış haber normal haberlere oranla %70 daha hızla yayılıyor ve paylaşılıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, teyit.org, Doğruluk Payı ve Meta çok faydalı ve büyük bir ihtiyaç olan doğru habere ulaşmak, yanlış haberin yayılmasını engellemek için bir eğitim serisi başlattı. (…)

Madem dijital dünya ile sosyal medya kullanımı ile herkes birer haberci, içerik üreticisi oldu paylaştıklarımızdan da sorumlu olmak durumundayız. Sorgulamak, haberin doğruluğu için bilgi kaynaklarına ulaşmak, tarafları dinlemek ve önünüze düşen ya da paylaşmayı planladığınız içeriği ince eleyip sık dokumak zorundasınız. Tabii ki gazeteci olmadığınız için taraflardan görüş almak gibi bir durumunuz yok ancak en azından sosyal medyada “onaylı” hesapların paylaşımlarını kontrol etmeli, onlarda aynı içerik nasıl paylaşılmış kontrol etmelisiniz. Güvendiğiniz gazeteci, içerik üreticilerini ve farklı kaynakları tarayarak kendinizce bir sonuç çıkartmak zorundasınız. Her önünüze geleni sorgulamadan, detaylı incelemeden paylaşmanız sizi de sorumlu tutacaktır bilincinde olmalısınız.

Timur Akkurt’un yazısı