Timothee Chalamet, Willy Wonka kılığında

Sinemanın son yıllarda en dikkat çeken genç yeteneklerinden Timothee Chalamet, gençliğini canlandıracağı Willy Wonka karakterinden ilk fotoğrafı paylaştı.

Birçok kez sinema ve sahneye uyarlanan Roald Dahl’ın ünlü romanı ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın baş karakteri eksantrik çikolatacıyı daha önce Gene Wilder (1971) ve Johnny Depp (2005) oynamıştı.

Fotoğraf: Instagram

‘Call Me by Your Name’ filmiyle çıkışa geçen 25 yaşındaki Chalamet yeni rolüyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Wonka’nın imzası haline gelen çikolata kahvesi şapkası ve ahududu rengi kadife ceketiyle görülüyor.

Paul King’in yöneteceği müzikal türündeki ‘Wonka‘ filmde Chalamet’nin şarkı söyleme ve dans yeteneklerini sergileyeceği belirtiliyor.

Mart 2023’te vizyona girmesi planlanan filmde genç yeteneğe Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman ve Jim Carter eşlik edecek.