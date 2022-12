TIME dergisinden yılın ikonu: Michelle Yeoh

2022 onun yılı oldu, Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, TIME dergisi tarafından yılın ikonu seçildi.

Michelle Yeoh

Adı henüz zihininize kazınmamış olabilir ama 2022 Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh’un yılı oldu. Başarısının zirvesine, bu yılın en çok konuşulan filmlerinden ‘Everything Everywhere All at Once’ (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) oynadığı başrolle çıktı.

60 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde Los Angeles Times’ta yayımlanan bir röportajında gülerek şöyle demiş: “Evet! Nihayet! Artık havalıyım!”

Bu sözden de anlayabiliriz, adı yeni yeni duyuluyor olsa da uzun bir kariyeri var Michelle Yeoh’nun.

Hong Kong yapımı ‘Yes, Madam’ (1985), ‘Police Story 3: Supercop’ ( 1992) ve ‘Kutsal Silah’ (1993) gibi aksiyon filmlerinde ‘Michelle Khan’ adıyla dublör kullanmadan oynadı.

James Bond filmi ‘Tomorrow Never Dies’ (1997) ve Ang Lee’nin dövüş sanatları filmi ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’daki (2000) rolleriyle uluslararası tanınırlık kazandı. Film ona BAFTA En İyi Kadın Oyuncu adaylığı kazandırdı.

Başroller geliyor

‘Memoirs of a Geisha’ (2005), ‘Reign of Assassins’ (2010), ‘Kung Fu Panda’ 2 (2011), ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny’ (2016) ve ‘The Lady’ (2011) dikkat çeken diğer filmleri oldu.

2018’de Amerikan romantik komedi-drama filmi ‘Crazy Rich Asians’da oynadı. ‘Master Z: Ip Man Legacy’ ‘Last Christmas’ Marvel filmi ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’de tek başına oynamasa bile başrolü paylaşacak kadar ünlenmişti.

Yeoh, televizyonda 2017’den 2020’ye kadar bilim kurgu dizisi ‘Star Trek: Discovery’de rol aldı. Nihayet bu yıl, Everything Everywhere All at Once’daki başrolüyle parladı.

En büyük kadın aksiyon kahramanı

Oyuncu bu yıl beş ayrı ödüle aday gösterildi, bunlardan üçünü kazandı.

Michelle Yeoh’nun kıymetini çok daha önce anlayanlar da vardı: Film eleştiri sitesi Rotten Tomatoes, 2008’de onu ‘Tüm zamanların en büyük kadın aksiyon kahramanı’ seçmişti. .1997’de People dergisi tarafından ‘Dünyanın en güzel 50 insanı’ arasına seçildi. Bu yıl TIME tarafından ‘Dünyanın en etkili 100 kişisi’ arasında gösterdi.

Ve şimdi de ‘Yılın ikonu’ oldu.