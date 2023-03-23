TikTok’un CEO’su ABD Kongresi’nde ifade verdi

EMRE ZOR

ABD’de, ulusal güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle tartışılan sosyal medya platformu TikTok’un tepe yöneticisi Shou Zi Chew, Kongre’de Enerji ve Ticaret Komitesi’ne ifade verdi.

Shou Zi Chew Fotoğraf: New York Times

Chew ifadesinde Kongre’nin Enerji ve Ticaret Komitesi’ne şirketin gizlilik, veri güvenliği ve Çin hükümetiyle bağlantısına ilişkin soruları yanıtladı.

Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Cathy McMorris Rodgers, oturumun başında TikTok’un yasaklanması gerektiğini söyleyerek Chew’ı işaret ederek, ‘‘Bugün yasaklamadan yırtmak için her şeyi söyleyeceksiniz ama işe yaramaz. Çünkü Çin Komünist Partisi’nin kişisel verilerine erişebileceği 150 milyon vatandaşımız bulunuyor” dedi.

Sosyal medya platformunun Çin’den bağımsız olduğunu vurgulayan Chew ise ‘TikTok’un merkezinin Çin değil Los Angeles ve Singapur olduğunu, ABD’de 7 bin çalışanları bulunduğunu, TikTok uluslararası bir şirket olduğunu‘ söyledi.

Ayrıca ‘ABD’nin ulusal güvenlik endişelerini farkında olduklarını ve endişeleri gidermek için çabaladıklarını’ belirtti.

Sosyal medya platformunun çok sayıda kişisel veri topladığı iddialarına karşılık Chew, diğer platformlardan farklı bir veri toplama sistemlerinin bulunmadığını söyledi.

Chew, ulusal güvenlik endişelerinin bir kanıta dayanmadığını ve varsayımsal olduğunu vurguladı: ‘‘Belirtilen risklerin teoriden ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala kanıt göremiyorum. Kanıtlar üzerinden konuşarak endişeleri giderebileceğimiz tartışmaları sabırsızlıkla bekliyorum.’’

Ne olmuştu?

FBI ve Federal İletişim Kurumu, ByteDance’in uygulamadaki arama geçmişi, konum ve biyometrik tanımlayıcılar gibi kullanıcı verilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği konusunda uyarı yapmıştı.

Geçen ay Beyaz Saray, tüm federal kurumlara resmi telefonlarından TikTok’u kaldırması için 30 gün tanımıştı.

Endişeler üzerine Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve Danimarka da resmi cihazlardan TikTok uygulamasını kaldırma kararı almıştı.

Çin Dışişleri Bakanı ise kişisel verilerin tehlikede olmadığını söyleyerek, ABD’yi yanlış bilgi yaymakla suçlamış, devlet gücünü kötüye kullanarak yabancı şirketleri engellemeye çalıştığını söylemişti.