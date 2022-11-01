TikTok fenomenlerinin hayatı belgesel oldu

Video paylaşım sitesi TikTok, içerik üreticilerinin TikTok’tan sonra değişen hayatlarını konu alan bir belgesel projesine imza attı. Mehdi Tanrıverdi’nin yönetmenliğini yaptığı belgeselde CZN Burak ve Cemre Solmaz’ın da aralarında bulunduğu sekiz içerik üreticisinin hikayeleri ele alındı.

Fotoğraf: TikTok

TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, içerik üretmek isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyen içerik üreticisi adaylara ilham vermek için bu projeyi yaptıklarını söyledi: “TikTok’un misyonu yaratıcılığa ilham olmak ve insanlara hoşça vakit geçirtebilmek. Bu çerçevede sesini henüz duyuramamış binlerce insanı daha görünür hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Nursema Altuntaş, Beyza Doğuç, Cemre Solmaz, Rana Türkyılmaz, Ümraniyespor Kulübü, Pelin Yar ve Berk Çiçekgil’in hikayelerinin anlatıldığı belgesel önümüzdeki günlerde ‘#TikToktanSonra’ etiketiyle TikTok’tan izlenebilecek.