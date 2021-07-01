TikTok, 7 milyondan fazla hesabı sildi

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, 7 milyondan fazla hesabın kapatıldığını duyurdu. Kapatılan hesaplar 13 yaş altı kullanıcılara ait.

Fotoğraf: AA

İtalya’da hükümet, 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok uygulamasını kullanırken gördüğü ‘meydan okuma’ videoları sonrası deneme yaparken hayatını kaybettiğine ilişkin iddialar üzerine, TikTok’a ‘yaşı doğrulanamayan kullanıcıların engellenmesi‘ talimatı vermişti.

TikTok’un bugün yayınlanan ‘Topluluk Kuralları Uygulama Raporu‘nda 13 yaş altı kişilere ait olduğu gerekçesiyle 7,3 milyon hesabın kapatıldığı kaydedildi.

TikTok’un Güven ve Güvenlik Birimi Başkanı Cormac Keenan, ‘çocukları korumaya yönelik eylemlerine görünürlük kazandırmak için‘ böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

Raporda, kapatılan hesapların, toplam kullanıcı hesaplarının yüzde 1’inden daha azını oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca raporda, yaklaşık 62 milyon video ve yaklaşık 2 milyon reklamın da kural ihlali gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

TikTok, yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılara platformu kullanmasına izin verirken, bu yılın başlarında 18 yaşın altındakiler için özel güvenlik ayarları ile bazı kısıtlamalar getirdi.