Ticari uçuş için tasarlanan elektrikli uçak ilk seferini yaptı

Çevreci hava ulaşımı hedeflenerek üretilen elektrikli uçak ilk uçuşunu yaptı.

‘Alice’ adlı uçak, ABD Havacılık Dairesi’nden onay alırsa, bütünüyle elektrikle üretilen ve ticari uçuşlarda kullanılan ilk uçak olabilir.

Fotoğraf: Seattle Times

Dün, ABD’nin Washington eyaletindeki Grant County Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan uçağın prototipi, sekiz dakika sonra güvenli bir şekilde limana indi. 4 bin 572 metre yükseklikte uçan ‘0 emisyonlu’ küçük uçak iki pilot ve dokuz yolcu taşıyacak kapasiteye sahip.

‘Eviation’ adlı İsrailli şirketin geliştirdiği Alice, ABD’li ve İsrailli mühendisler tarafından tasarlandı.

Enerjisini Tesla’nınkilere benzeyen 21 bin 500 küçük batarya hücresinden alıyor. 30 dakikada şarj olabilen Alice’in uçabileceği azami süre bir saat.

CNN International’a konuşan şirketin CEO’su Gregory Davis, ”Bir deneme uçuşu olarak görebiliriz. Bu tarihi bir şey” dedi.

2015’te kurulan Eviation, dünkü uçuş sonrasındaki bilgileri değerlendirerek üretim sürecinin bundan sonraki aşamalarını planlayacak. Hedef en yakın zamanda müşterilere satacak aşamaya yani ticari uçuşlarda kullanılabileceği konuma gelmek.