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Yaramazlara biraz batar!

Ticari mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faizi yükseltildi

Merkez Bankası (MB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faiz oranını yüzde 48’e çıkardı.

Merkez Bankası
Fotoğraf: AA

MB tarafından hazırlanan tebliğ Resmi Gazete’de yayınlandı.


Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı (sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde) yıllık yüzde 48 olarak belirlendi.

Söz konusu oran 2023 başında yüzde 11,75’ti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderin tutarı da 1310 lira olarak tespit edildi.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesi uyarınca alındı.

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