Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ticareti yasak 21 hayvana el kondu: Yavru tarantuna, boa yılanı, piton…

Jandarmanın İstanbul’da düzenlediği operasyonda ticareti yasak 21 hayvan bulundu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Jandarma, H.Ö.’nün Sancaktepe’deki evinde, yasadışı yollarla Türkiye’ye getirilen hayvanları satmaya hazırlandığı bilgisine ulaştı.


Operasyonda ticareti yasak savana monitör kertenkele, iki Mısır yılanı, iki boa yılanı, sarı renkli yavru gecko, piton yılanı, Meksika cinsi siyah Kral yılanı, akrep ve 12 yavru tarantula bulundu.

Hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilirken H.Ö.’ye ise Kara Avcılığı Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince 99 bin 400 lira ceza kesildi.

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