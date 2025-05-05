Ticaret Bakanlığı denetimde: 2025'in ilk dört ayında 1 milyar 25 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk dört ayındaki denetimlerde toplam 1 milyar 25 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

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Bakanlığın X’teki açıklamasına göre 198 bin 357 firmayla birlikte 11 milyon 698 bin ürün denetlendi.

Denetimlerde kesilen ceza miktarları şöyle:

Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksiz ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında: 395 milyon 529 bin lira

Tüketicilerin taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalarla ürün güvenliği kapsamında: 234 milyon lira

81 ildeki bakanlığa bağlı müdürlüklerin firmalara denetimlerinde: 396 milyon lira

Böylelikle toplamda 1 milyar 25 milyon lira ceza kesildi.

Ayrıca gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanındaki 58 firmaya da Rekabet Kurumu’nun denetimlerinde 4 milyar 478 milyon lira ceza verildi.