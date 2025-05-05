Ticaret Bakanlığı denetimde: 2025'in ilk dört ayında 1 milyar 25 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk dört ayındaki denetimlerde toplam 1 milyar 25 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.
Bakanlığın X’teki açıklamasına göre 198 bin 357 firmayla birlikte 11 milyon 698 bin ürün denetlendi.
Denetimlerde kesilen ceza miktarları şöyle:
- Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksiz ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında: 395 milyon 529 bin lira
- Tüketicilerin taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalarla ürün güvenliği kapsamında: 234 milyon lira
- 81 ildeki bakanlığa bağlı müdürlüklerin firmalara denetimlerinde: 396 milyon lira
Böylelikle toplamda 1 milyar 25 milyon lira ceza kesildi.
Ayrıca gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanındaki 58 firmaya da Rekabet Kurumu’nun denetimlerinde 4 milyar 478 milyon lira ceza verildi.
Ticaret Bakanlığı’nın Bu Yıl Ocak – Nisan İlk 4 Aylık Piyasa Denetim Bilançosu Belli Oldu: Yaklaşık 200 Bin Firma ve 11,7 Milyon Ürün Denetlendi. Toplamda 1 Milyar 25 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 5, 2025
(05.05.2025) pic.twitter.com/D9OsjIHvwH