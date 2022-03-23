THY’den lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara iş fırsatı

Türk Hava Yolları (THY), lisans son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlarına yönelik iş fırsatı sunuyor.

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THY Basın Müşavirliği, ‘Take-Off Jr.’ isimli programın değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan adayların tam zamanlı çalışma düzeniyle 60 bin kişilik THY ailesinin birer üyesi olacağını açıkladı.

Kurumun yayımladığı ilana göre doğum tarihi 1 Ocak 1994 ve sonrası olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençlere yönelik ilana lisans son sınıf öğrencileri ve mezunlar başvurabilecek. İyi derecede İngilizce bilen, iletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın gençlerin tercih edilecek.

Süreci başarıyla geçebilenler, insan kaynakları ve destek üniteleri, kalite ve teknik, mali işler, uçuş operasyonları, planlama, pazarlama ve satış, Turkish Cargo, yatırım ve anlaşmalar ve bölgesel uçuşlar gibi birimlerde çalışabilecek.

THY’nin ‘kariyer.thy.com’ uzantılı portalındaki ilana son başvuru tarihi 28 Mart saat 15:00.