THY uçağında rahatsızlanan yolcu öldü

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Bogota seferini yapan uçakta rahatsızlanan 75 yaşındaki Kolombiyalı yolcu öldü.

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AA’nın aktardığına göre Kolombiya’nın başkenti Bogota’ya gitmek üzere dün saat 10.10’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkan THY uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde seyir halindeyken yolculardan biri rahatsızlandı.

Rahatsızlanan yolcuya ilk müdahale kabin ekipleri tarafından yapılırken 282 yolcusu bulunan uçağın pilotu, İrlanda Shannon Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Havalimanında yapılan tüm müdahalelere karşın yolcunun öldüğü öğrenildi.