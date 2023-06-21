‘THY pilotu, Twitter’da Kılıçdaroğlu’nu paylaşınca işinden oldu’ iddiası Meclis gündeminde

Türk Hava Yolları’nda (THY) görevli pilot Evren Kaptan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabında paylaşması sonrası işten çıkartılması TBMM gündemine taşındı.

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Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Son yıllarda THY yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP’li siyasiler ve AKP’ye yakın isimlerden oluştuğunu ve bu durumun kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olduğunu” söyledi.

‘THY’ye zarar vermeyin’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Demir şunları söyledi:

*Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanan Ahmet Bolat, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini sosyal medya hesabından açıkça duyurmuştur. Bolat paylaşımında “Benim oyum belli. Bu sadece pazartesi günü işimin başında olmam ve gelecek 10 yılı ilmek ilmek örmek için değil, ülkemizin yeniden belirsizlik sürecine girmemesi, başladığı atılımlara devam etmesi için de Doğru Adam: Recep Tayyip Erdoğan!” sözlerine yer vermiştir.

*THY’de görevli pilot Evren Kaptan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Cem Yılmaz’a ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabından beğendiği için işten çıkarılmıştır.

*Yapılan işten çıkarma uygulaması AKP’liysen ‘yasal’, AKP’li değilsen ‘yasak’ anlayışıdır. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı’nın siyaset yapması ödül, kaptan pilotun tweet beğenmesi ise işten çıkarma sebebi olmuştur. Bu anlayış THY’ye zarar vermektedir ve asla kabul edilemez. Siyasi tercihlerle yapılan atamalar, liyakati ortadan kaldırmakta ve ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan THY’nin marka değerine zarar vermektedir. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerekmektedir.