THY, kokpitte namaz için düzenleme hazırlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Linkedin’de bir kullanıcıya yanıt verirken, kokpit (kaptanın bulunduğu bölüm) ve kabinde namaz kılmak isteyenler için kural getireceklerini söyledi.

Fotoğraf: THY

‘Fener bahçe’ kullanıcı adlı biri Bolat’ın Linkedin’deki bir paylaşımına şu yorumu yaptı:

“Baş örtüsü ve sakal özgürlüğü istiyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız da kamuda sakal serbestliği getirdi. Sizin de bu konu da artık talimat vermenizi bekliyoruz. THY’de tek söz sahibi sizken neden bu konu geciktiriliyor kısa zamanda düzel haberinizi bekliyoruz inş Ahmet Bolat başkanım?”

Bolat da bunu şöyle yanıtladı: “Fenerbahçeli kardeşim, ‘tek söz sahibi’ diyerek İcra Komitesinde çalıştığım 4 arkadaşıma, Yönetim Kurulunda çalıştığım 8 arkadaşıma haksızlık ediyorsun. Başörtüsü konusunda 2005 yılında Beyoğlu’nda kızlarına üniversite sınavına girebilmek için peruk aramak zorunda kalan bana lütfen ayar verme. Sakal onun yanında daha tali bir mesele. Önce kokpitte ve kabinde namaz görevini ifa etmek isteyenlerle ilgili kural geliyor. Hatırlattığın için teşekkürler.”