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Yaramazlara biraz batar!

THY, Britanya uçuşlarını geçici bir süreyle durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı Britanya uçuşlarını geçici bir süreyle durdurdu.

Fotoğraf: DHA

Britanya, Covid-19 önlemleri kapsamında, Türkiye’yi 12 Mayıs’tan itibaren ‘kırmızı liste’ye dahil edeceğini açıklamıştı. Son 10 gün içinde kırmızı listede yer alan ülkelerde bulunanların ülkeye girişi yasak. Sadece Britanya ve İrlanda vatandaşları ile Britanya’da oturma izni olanlar girebiliyor.

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THY’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ‘Birleşik Krallık otoriteleri tarafından alınan kararlara istinaden 12 Mayıs saat 06:00’dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkışlı – Birleşik Krallık varışlı uçuşların kargo hariç yapılmayacağı’ ifade edildi.

Bu ülkeden Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarda ise herhangi bir kısıtlama bulunmadığı bildirilen açıklamada, karara ilişkin güncel bilgilerin THY’nin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacağı belirtildi.

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