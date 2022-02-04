THY, 1000 kabin memuru işe alacak

Türk Hava Yolları (THY), 1000 kabin memuru istihdamı için ilan yayımladı.

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THY basın müşavirliği, ‘havacılık endüstrisini derinden etkileyen Covid-19 salgınını atlatan şirketin, uluslararası hava yolu şirketlerinin binlerce çalışanının işine son verdiği dönemde tüm personelinin istihdamını korumayı başardığını’ vurguladı.

AA’nın müşavirliğin açıklamasından aktardığına göre halihazırda 12 binin üzerinde kabin memuruyla operasyonlarını sürdüren THY, ekibine yeni katılacak adaylara özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Kadın adaylar başvurabilecek

THY’nin resmi insan kaynakları sitesi üzerinden açılan ilana, 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002’de doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvurabilecek.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye şirketin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ‘salgında önceliklerinin hiçbir çalışma arkadaşından kopmadan aileyi koruyarak bu dönemi atlatmak’ olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performansla bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliğiyle karşılayacak 1000 yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek.”

