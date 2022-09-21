‘Thelma ve Louise’ filminin Thelma’sını Susan Sarandon ‘öldürmüş’

ABD’li oyuncu Susan Sarandon müdahale etmese 1991’de vizyona giren feminist yol filmi ‘Thelma ve Louise’in Thelma’sı hayatta kalabilirmiş!

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Sarandon’ın Arkansaslı garson Louise’i canlandırdığı filmde Thelma’yı ABD’li oyuncu Geena Davis canlandırmıştı. Filmde, birlikte özgürce vakit geçirebilecekleri bir hafta sonu yolculuğa çıkan ikilinin aracı uçuruma yuvarlanıyor ve ikisi de ölüyor.

Sarandon’ın Vanity Fair dergisine anlattıklarına bakılırsa yönetmen Ridley Scott, çekimlere başladığında Louise karakterinin öleceği konusunda kararlıydı. Ancak Thelma konusunda kesin kararını vermemişti. Thelma’nın araçtan sağ kurtulma fikri de vardı aklında.

Sarandon’ın son dakika müdahalesiyle Thelma ve Louise birlikte öldü. Sarandon senaryoya katkısını şöyle anlattı: ”Scott bana, ‘Sen kesin ölüyorsun ama diğer karakter konusunda emin değilim. Onu kaza sırasında araçtan atabilirsin’ demişti. Çekimlerde o sahneye geldiğimizde yani filmin son sahnelerine doğru ben ikimizin birlikte ölmeyi hak ettiğimizi söyledim ve Scott da onayladı. İki karakter de öldü.”

Filmin sonuna başka katkıları da olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, ”Scott’a bu diyalogların çoğunu kesmek istediğimi söyledim ve sözlerim bitince Thelma’yı öpmek istediğimi. O da, ‘Mükemmel’ dedi” ifadelerini kullandı.

Projeye dahil olduğunda, kendisinin Thelma’yı mı Louise’i mi oynayacağının belli olmadığını da anlatan Sarandon, Scott’un çok güzel bir iş çıkarttığının da altını çizdi.

Sarandan ve Davis ikisi de o yıl en iyi kadın oyuncu dalında Oscar’a aday gösterilmişti.