The Weeknd asıl adına döndü: Abel Tesfaye

Pop yıldızı The Weeknd, bundan sonra doğduğunda ailesinin koyduğu ‘Abel Tesfaye’ adını kullanacak.

Fotoğraf: W

Kanadalı yıldız şarkıcı The Weeknd’in isim değiştirme hikayesi 3 Nisan’da attığı bir tweet’le başladı. 33 yaşındaki şarkıcı hayranlarına “Abel ‘The Weeknd’ olarak mı biliniyor” diye sordu. 125 bin beğeni, isim değişikliğinin bir nevi onaylanması demekti.

The Weeknd, Mayıs başında W dergisinde yayınlanan röportajında, ‘The Weeknd’i öldürmek istediğini açıkladı: “The Weeknd olarak söyleyebileceğim her şeyi söyledim.”

Sonrasında ismini, Kanada’nın Toronto şehrinde 16 Şubat 1990’da Etiyopyalı bir göçmen ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde kendisine verilen ‘Abel Tesfaye‘ ismini sosyal medya profillerine ekledi.

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Abel Tesfaye, müzik kariyeri boyunca dört Grammy ödülü kazandı, 45’ten fazla platin single ve albüm çıkardı, birçok rekor kırdı.

Mart 2023’te dünyanın rekor kaydını tutan Guinness tarafından, Spotify’da sahip olduğu aylık 111,4 milyon dinleyici sayısı nedeniyle dünyanın en popüler sanatçısı ilan edildi. Tesfaye aynı zamanda 100 milyon dinleyici sayısını geçen ilk sanatçı olmuştu.