‘The Walk’ projesi 27 Temmuz’da Gaziantep’ten başlıyor

Amal adındaki, 9 yaşında Suriyeli bir mülteci kız çocuğunu simgeleyen 3,5 metre boyundaki kuklanın, Türkiye-Suriye sınırından Birleşik Krallık’a uzanan, dört ay sürecek yolculuğunu anlatan ‘The Walk – Yürüyüş’ projesi, Amal’ın 27 Temmuz’da Gaziantep’te atacağı ilk adımla başlıyor.

Küçük Amal, ‘annesini bulmak üzere’ 27 Temmuz- 3 Kasım tarihleri arasında Gaziantep’ten Manchester’a kadar sekiz ülke sınırını geçerek, toplamda sekiz bin km yol kat edecek. Ziyaret edeceği yerlerde 250’nin üzerinde uluslararası partner, sanatçı ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenecek kültür-sanat etkinlikleriyle karşılanacak.

Amal, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında iki hafta Türkiye’de olacak. Gaziantep’in ardından Adana, Tarsus, Mersin, Bozkır (Konya), Antalya, Pamukkale,Denizli, Selçuk, Urla ve İzmir’e uğrayacak ve Çeşme’den Yunanistan’a geçecek.

Aralarında Gillian Anderson, Chiewetel Ejiofor, Anish Kapoor, Jude Law, Gary Lineker, Philippe Sands gibi dünyaca tanınan sanatçı, sporcu ve akademisyenlerin de yer aldığı pek çok ismin destek verdiği projenin Türkiye elçileri ise Bergüzar Korel ve Halit Ergenç.

Projenin Türkiye rotası geçen gün çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıyla duyuruldu. Toplantıya projenin sanat direktörü Amir Nizar Zuabi ile Türkiye yapımcıları İstanbul Kültür Sanat Vakfı adına Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak ve kültür yöneticisi Recep Tuna, projenin Türkiye’deki ortaklarından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ile projenin Türkiye elçileri Bergüzar Korel ve Halit Ergenç katıldı.

Neden Türkiye’den başlıyor?

Projenin sanat direktörü Amir Nizar Zuabi toplantıdaki konuşmasında projenin Türkiye’den başlamasının nedenini, “Türkiye’nin mülteci krizinde üstlendiği büyük rol nedeniyle Küçük Amal’ın hikâyesinin burada başlamasını istedik” sözleriyle açıkladı.

Zuabi şöyle debam etti: “Küçük Amal’ın yürüyüşü, genel olarak korkunun yerini karşılamanın nasıl alacağı üzerine kurgulandı. Bin yılı aşkın süredir, her iki kıta arasında bir köprü görevi gören Türkiye’nin kültürel yapısında, insan hareketliliğinin de katkısıyla, köklü bir misafirperverlik geleneği mevcut. The Walk, farklı toplulukları bir araya getiren oldukça iddialı bir iş. Proje süresince, Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz sanatsal işbirliğinin, hem insani hem de kültürel seviyelerde uzun dönemli bir dostluğa dönüşeceği ümidi ve inancını taşıyoruz.”

Projenin ortaklarından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak Durgun, şunları söyledi: “Günde 44 bin 500 bin kişi, dakikada 30 kişi, her 2 saniyede 1 kişinin doğduğu büyüdüğü topraklardan ayrılmak zorunda olduğu bir durum içerisindeyiz. 2020 yılında Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken bin 400’den fazla insan denizde hayatını kaybetti. Bu yıl ise 6 Temmuz itibariyle 898 ölüm daha kaydedildi. Amal bizim için, bir gün kendi yurdunda kendi sokağında oynarken ertesi günü bir başka ülkede oynamak zorunda kalan ama bunun nedenini bilmeyen çocukları temsil ediyor. Amal bizim için ‘arkadaşlarımı özledim’ diyen çocukları, Türkiye’de doğan 650 bin mülteci çocuğu temsil ediyor…”

Projeye destek veren uluslararası elçiler arasında yer alan Bergüzar Korel, “Bizim için hem çok heyecan verici hem çok duygusal hem de çok sorumluluk yüklü bir yolculuk” derken, Halit Ergenç, “Dünya üzerinde şu anda hareket halinde olan, kendi ülkesini, evini terk etmek zorunda kalıp bilmediği karanlık bir yola çıkmak zorunda kalmış 80 milyonun üzerinde insan var. Bu insanların yarısı çocuk ve genç… Bu çocukların gittikleri diğer ülkelerdeki diğer çocuklarla toplumla bir araya gelmesi, toplumların da onlara kucak açması çok önemli, o açıdan Amal’in yürüyüşü gerçekten çok anlamlı…” diye konuştu.