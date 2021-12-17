The Office, Netflix’e geliyor: Ocakta platformda başka neler var?

Çevrimiçi yayın platformu Netflix, en sevilen komedi dizilerinden ‘The Office‘in ocak ayında tüm sezonlarıyla yayınlanacağını duyurdu.
15 Ocak’ta yayınlanacak olan ‘The Office‘ dizisinin ABD versiyonu. Britanyalı komedyen Ricky Gervais’in yaratıcısı olduğu dizinin ABD versiyonu orijinalinden daha popüler olmuş, 2005-2013 yılları arasında dokuz sezon yayınlanmıştı.
Gervais’in bir başka beğeni toplayan dizisi ‘After Life‘ da 14 Ocak’ta üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşacak.
Yerli yapım ‘Kulüp‘ dizisinin ilk sezonunun ikinci kısmı 6 Ocak’ta platformda.
Platformda önümüzdeki ay yayınlancak diğer diziler ise ‘Ozark‘ 4’üncü sezon ilk kısımla (21 Ocak) ve 3’üncü sezon ilk bölümüyle (25 Ocak) ‘Snowpiercer‘.