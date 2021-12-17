The Office, Netflix’e geliyor: Ocakta platformda başka neler var?

Çevrimiçi yayın platformu Netflix, en sevilen komedi dizilerinden ‘The Office‘in ocak ayında tüm sezonlarıyla yayınlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: NBC

15 Ocak’ta yayınlanacak olan ‘The Office‘ dizisinin ABD versiyonu. Britanyalı komedyen Ricky Gervais’in yaratıcısı olduğu dizinin ABD versiyonu orijinalinden daha popüler olmuş, 2005-2013 yılları arasında dokuz sezon yayınlanmıştı.

Gervais’in bir başka beğeni toplayan dizisi ‘After Life‘ da 14 Ocak’ta üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

Yerli yapım ‘Kulüp‘ dizisinin ilk sezonunun ikinci kısmı 6 Ocak’ta platformda.

Platformda önümüzdeki ay yayınlancak diğer diziler ise ‘Ozark‘ 4’üncü sezon ilk kısımla (21 Ocak) ve 3’üncü sezon ilk bölümüyle (25 Ocak) ‘Snowpiercer‘.