Diken

Yaramazlara biraz batar!

The Office, Netflix’e geliyor: Ocakta platformda başka neler var?

Çevrimiçi yayın platformu Netflix, en sevilen komedi dizilerinden ‘The Office‘in ocak ayında tüm sezonlarıyla yayınlanacağını duyurdu.

Fotoğraf: NBC

15 Ocak’ta yayınlanacak olan ‘The Office‘ dizisinin ABD versiyonu. Britanyalı komedyen Ricky Gervais’in yaratıcısı olduğu dizinin ABD versiyonu orijinalinden daha popüler olmuş, 2005-2013 yılları arasında dokuz sezon yayınlanmıştı.


Gervais’in bir başka beğeni toplayan dizisi ‘After Life‘ da 14 Ocak’ta üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşacak.

Yerli yapım ‘Kulüp‘ dizisinin ilk sezonunun ikinci kısmı 6 Ocak’ta platformda.

Platformda önümüzdeki ay yayınlancak diğer diziler ise ‘Ozark‘ 4’üncü sezon ilk kısımla (21 Ocak) ve 3’üncü sezon ilk bölümüyle (25 Ocak) ‘Snowpiercer‘.

SON HABERLER

Kıbrıslı Türkler güneyde iş için kuyruğa girdi

Türk Lirası’nın aşırı değer kaybı, Kıbrıslı Türkleri adanın güneyine yönlendirdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti’nde avro cinsinden para kazanmak umuduna sarılan Kıbrıslı Türkler, güneyde iş başvuruları için uzun kuyruk oluşturdu.

‘Altun’un evinin fotoğraflanması’ davası: Beş yıla kadar hapis istendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafını izinsiz çektiği gerekçesiyle hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçundan dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın yargılandığı davada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

KLİMİK başkanı uyardı: Ek aşı dozlarını tamamlayın

Bulaşıcılığı çok yüksek olan yeni varyant Omicron, dünyada büyük bir hızla yayılırken vaka sayıları katlanarak artıyor. Virüsün kaygı verici olduğunu belirten Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Serap Şimşek Yavuz, ek aşı dozlarının tamanlanması uyarısında bulundu.

Asgari ve tüm ücretlere vergi düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılırken, asgari ücretin üzerindeki ücretlerde de asgari ücret oranında gelir ve damga vergisinin kaldırılacağını bildirdi.