‘The Marvels’ gişede çakıldı

‘The Marvels’ filmi ABD’de ilk hafta sonunda 47 milyon dolar elde ederek Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en düşük açılışına imza attı.

Box Office Türkiye‘nin aktardığına göre 10 Kasım Cuma günü gösterime giren The Marvels, MCU için yeni bir dibe vuruşu simgeliyor.

MCU’nun en düşük açılışı daha önce 55,4 milyon dolarla ikinci filmi ‘The Incredible Hulk’a aitti.

MCU’nun 33’üncü filmi, Brie Larson’ın eski savaş pilotu süper kahraman Carol Danvers’ı seriye kazandırdığı 2019 yapımı Captain Marvel’ın doğrudan devamı niteliğinde.

Devam filminde Captain Marvel’ın güçleri Iman Vellani’nin canlandırdığı Bayan Marvel ve Teyonah Parris’in hayat verdiği Monica Rambeau’yla karışıyor. Bu durum, tehlikeli bir tehdit ortaya çıktığında üçlüyü birlikte çalışmaya zorluyor.