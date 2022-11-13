The Clash’in kurucularından gitarist Keith Levene öldü

Britanyalı rock grubu The Clash’in kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene, 65 yaşında öldü.
Red Hot Chili Peppers, Sex Pistols ve Public Image Limited gibi birçok grupta yer alan, The Clash grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Keith Levene’ın ölümünü yazar arkadaşı Adam Hammond Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
“Yakın arkadaşım ve efsanevi Public Image Limited gitaristi Keith Levene’ın 11 Kasım Cuma günü öldüğünü büyük bir üzüntüyle bildiriyorum. Keith’in tüm zamanların en yenilikçi, cüretkar ve etkili gitaristlerinden biri olduğuna şüphe yok.”
1970’lerde Mick Jones ile The Clash’i kuran Levene, kısa süre sonra grupla yollarını ayırdı. Sex Pistols’a geçen sanatçı, daha sonra John Lydon tarafından kurulan post-punk grubu Public Image Limited’e katıldı.