The Beach Boys'un kurucularından Brian Wilson hayatını kaybetti

ABD’de 1960’ların efsane rock gruplarından The Beach Boys’un solisti ve kurucu üyesi Brian Wilson, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Brian Wilson. Fotoğraf: Wikimedia Commons

BBC’nin haberine göre Wilson’ın çocukları, uzun süredir hasta olan sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ailenin açıklamasında “Sevgili babamız Brian Wilson’ın vefat ettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz” denildi.

1984’te paranoid şizofreni teşhisi alan Wilson’ın Şubat 2024’te demans olduğu tespit edilmişti.

‘The Beach Boys

1942 doğumlu Brian Wilson, kardeşleri Carl Wilson, Dennis Wilson, kuzeni Mike Love ve yakın arkadaşları Al Jardine ile efsanevi Beach Boys grubunu kurdu.

Grup, ilerleyen yıllarda Bruce Johnston ve David Marks’ın da katılımıyla ABD’nin en büyük müzik gruplarından biri haline geldi.

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan Beach Boys’u Rolling Stone dergisi ‘Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı’ listesinde 12’nci sırada gösterdi.