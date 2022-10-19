TGC’nin medya ve çeşitlilik kılavuzu güncellendi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC), ilk kez 2007’de toplumda dezavantajlı konumda olan grupların medyada adil biçimde temsil edilmesi için hazırlanan medya ve çeşitlilik kılavuzu güncellendi.

TGC Meslek İlkeleri İzleme Komisyonu’nun çalışmalarıyla güncellenen kılavuza http://tgc.org.tr/bildirgeler/medya-ve-cesitlilik-kilavuzu.html adresinden ulaşılabilir.

Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, mülteciler, sığınmacılar, göçmenler, engelliler, azınlıklar ve ötekileştirilmiş gruplar başlıklarından oluşan kılavuz, dezavantajlı grupların medyada daha kapsayıcı ve adil biçimde temsil edilmesine yönelik genel ilkeleri içeriyor.

İletişim akademisyeni Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu (Başkan), Milliyet gazetesi okur temsilcisi Belma Akçura, medya okur temsilcisi Faruk Bildirici, Cumhuriyet Kitapları Yayınevi içerik editörü Ümit Aslanbay ve T24 Yazarı Tuğrul Eryılmaz’dan oluşan Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu, kılavuzu günün koşullarına uygun hale getirdi.

Güncelleme toplantıları, TGC Başkanı Turgay Olcayto, komisyon koordinatörleri Başkan Yardımcısı Doğan Şentürk ve Genel Sekreter Sibel Güneş’in katılımıyla yapıldı.