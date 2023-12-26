TGC’nin başkanlığına Vahap Munyar seçildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) başkanlığına Vahap Munyar seçildi.

Fotoğraf: TGC

TGC’den paylaşılan açıklamaya göre cemiyetin Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı, yönetim kurulu ve komisyon üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantıda, 2013-2023 arasında TGC Yönetim Kurulu’nda başkan olarak görev yapan Turgay Olcayto, İstanbul’dan taşınma kararı aldığı için istifa dilekçesini sunarak, 6 Ocak 2024 itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı.

Kurulun yeniden görev dağılımının yaptığı toplantıda, daha önce başkanvekili olarak görev yapan Vahap Munyar başkanlık görevine seçildi.

TGC Başkanvekili Doğan Şentürk olurken, İhsan Yılmaz başkan yardımcılığı, Hakan Güldağ da genel saymanlık görevine getirildi.

Toplantıda, Sibel Güneş’in genel sekreter, Nuray Karagöz’ün genel sekreter yardımcısı, Göksel Göksu, Pınar Aktaş, Uğur Güç ve Atilla Dişbudak’ın ise üye olarak görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

Turgay Olcayto’dan boşalacak yönetim kurulu üyeliğine de ilk yedek üye Garbis Özatay’ın çağırılmasına karar verildi.