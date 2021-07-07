TGC Basın Özgürlüğü Ödülleri: Bülent Kılıç ve ‘Boğaziçi direnişi’ kazananlar arasında

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1989’dan bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu.

İstanbul’daki Onur Yürüyüşü’nü izlerken polis şiddetine maruz kalan Bülent Kılıç. Fotoğraf: Hacı Bişkin

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında Tolga Şardan ve Bülent Kılıç’a verildi. Kurum dalında Türk Tabipleri Birliği ile Boğaziçi Üniversitesi Demokratik Direniş Bileşenleri ödüle değer görüldü.

2021 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 5 Temmuz Pazartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu’nda bu yıl; Adnan Özyalçıner (Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı), Altan Öymen (TGC kıdemli üyelerinden- TGC Onur Kurulu Başkanı ve yazar), Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı), Nazan Moroğlu (İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu (iletişim profesörü), Sibel Güneş (TGC Genel Sekreteri), Tuğrul Eryılmaz- (T24 Yazarı-Ödülü daha önce kazananları temsilen), Turgay Olcayto (TGC Başkanı) ve Zeynep Oral (PEN Türkiye Merkezi Başkanı) yer aldı. Seçici Kurul başkanlığı görevii Öymen yürüttü.

T24 yazarı Şardan, ‘İktidarın karartma uygulamaya çalıştığı adliye haberciliği alanında okuru haberle buluşturma çabası nedeniyle‘, AFP muhabiri Bülent Kılıç ‘binbir güçlükle, can güvenliğinin ihlal edilmesi pahasına, tüm engellemelere rağmen gazetecilik görevini yapmaya devam eden muhabirler, foto muhabirleri ve kameramanlar adına’ ödüle değer bulundu.

Kurum dalında verilen ödülllerin gerekçesi ise ‘halkın haber ve bilgi alma, gerçekleri öğrenme, ifade özgürlüğünü kullanma, akademik özerklik, sağlık ve eğitim hakkını savunmak konusundaki mücadeleleri’ olarak açıklandı.

Ödüller her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da veriliyor. Bu yıl 24 Temmuz Kurban Bayramı tatiliyle birleştiğinden ödül töreni daha sonra düzenlenecek.