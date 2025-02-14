TFF'den sahayı terk eden takımlara ağır ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sahaya çıkmayan veya karşılaşmayı terk eden takımlara verilecek cezaları güncelledi.

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Futbol Disiplin Talimatı’ndaki değişikliklere göre karşılaşmalarda sahaya çıkmayan veya terk eden takımların bir sonraki sezonda dokuz puanı silinecek.

Bu takımın oyuncuları 5 ila 10 maç ceza alırken kulüp başkanına bir yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.

Ayrıca takım görevlileri de bir yıl hak mahrumiyeti cezası alacak veya soyunma odasına ve yedek kulübesine girmeleri yasaklanacak.

Bu takımlara verilecek para cezalarının alt ve üst sınırlarıysa şöyle: