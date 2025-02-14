TFF'den sahayı terk eden takımlara ağır ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sahaya çıkmayan veya karşılaşmayı terk eden takımlara verilecek cezaları güncelledi.
Futbol Disiplin Talimatı’ndaki değişikliklere göre karşılaşmalarda sahaya çıkmayan veya terk eden takımların bir sonraki sezonda dokuz puanı silinecek.
Bu takımın oyuncuları 5 ila 10 maç ceza alırken kulüp başkanına bir yıl hak mahrumiyeti cezası verilecek.
Ayrıca takım görevlileri de bir yıl hak mahrumiyeti cezası alacak veya soyunma odasına ve yedek kulübesine girmeleri yasaklanacak.
Bu takımlara verilecek para cezalarının alt ve üst sınırlarıysa şöyle:
- Süper Lig: 20 milyon lira-100 milyon lira
- 1’inci Lig: 2 milyon lira-10 milyon lira
- 2’nci Lig: 1 milyon lira-5 milyon lira
- 3’üncü Lig: 500 bin lira-2 milyon 500 bin lira
- Amatör kulüpler: 50 bin lira-250 bin lira